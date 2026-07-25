Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen genel kurula AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Yavuz, Orhaneli Belediye Başkanı Ali Osman Tayır, İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Aydın, AK Parti il yöneticileri ile çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı.

Genel kurulun ardından yapılan seçimde Sağlık-Sen Bursa Şube Başkanlığı görevine Erkan Baştar seçildi. Yeni yönetim listesinde yer alan İnegöllü Yusuf Topcu'nun il yönetimine girmesi, İnegöl teşkilatı tarafından memnuniyetle karşılandı.

Yeni yönetimin önümüzdeki dönemde sağlık çalışanlarının hakları ve sendikal faaliyetler konusunda çalışmalarını sürdüreceği belirtildi.