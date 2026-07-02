Sakarya Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların toplu ulaşım hizmetlerine daha hızlı ve kolay erişimini sağlayacak QR Akıllı Durak Sistemini hayata geçiriyor. Ulaşım Dairesi Başkanlığı ile Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı iş birliğinde geliştirilen QR Akıllı Durak Sistemi, şehir merkezindeki duraklara yerleştirilmeye başlandı.

Proje çerçevesinde duraklara yerleştirilen karekod etiketleriyle her durak dijital kimlik kazandı. Web tabanlı olarak geliştirilen sistem, herhangi bir uygulama indirmeye gerek kalmadan kullanılabilecek. QR Akıllı Durak Sistemi ile kullanıcılar, bulundukları duraktan geçen toplu taşıma hatlarını, araçların tahmini varış sürelerini ve sefer bilgilerini tek ekrandan anlık olarak takip edebilecek. Bilgi teknolojilerinin etkin kullanımıyla hayata geçirilen QR Akıllı Durak Sistemi, yüksek maliyetli elektronik durak uygulamalarına alternatif, ekonomik ve sürdürülebilir bir çözüm sunuyor. İlk etapta şehir merkezinde kullanılmaya başlanan sistemin kısa süre içerisinde şehir genelindeki tüm duraklarda yaygınlaştırılması planlanıyor.