Küçükçekmece Belediyesi, şeffaf, denetlenebilir ve erişilebilir belediyecilik anlayışı doğrultusunda hayata geçirdiği E-Ruhsat uygulamasını vatandaşların hizmetine sundu. Yeni uygulama sayesinde proje ve evrak teslim süreçleri tamamen dijital ortama taşınırken, ruhsat başvurularının tüm aşamaları çevrim içi olarak takip edilebilecek. Vatandaşlar, belediyeye gelmeden başvuru, onay ve sorgulama işlemlerini hızlı ve güvenli şekilde gerçekleştirebilecek.



"E-Ruhsat ile başvuru, onay ve takip süreçleri artık online"

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, "Küçükçekmece Belediyesi'nin dijital dönüşüm çalışmaları kapsamında E-Ruhsat sistemini hayata geçirdik. Böylece ruhsat süreçlerinde zaman kaybını azaltırken, işlemlerin daha şeffaf ve etkin bir şekilde yürütülmesini sağlayacağız. Sistem üzerinden yapılan başvuruların durumu anlık olarak izlenebilecek ve gerekli bilgilere elektronik ortamda kolayca erişilebilecek" diye konuştu.

Vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla dijital belediyecilik uygulamalarını geliştirmeye devam eden Küçükçekmece Belediyesi, teknolojiyi hizmet süreçlerine entegre ederek hem vatandaş memnuniyetini artırmayı hem de kamu hizmetlerinde verimliliği güçlendirmeyi hedefliyor. E-Ruhsat uygulamasına, https://keos.kucukcekmece.bel.tr/BELNET adresinden kolaylıkla ulaşım sağlanabiliyor.

Kaynak: İHA