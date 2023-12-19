Türkiye'nin siyasi atmosferinde önemli bir yer tutan ORC araştırma şirketi, 11-16 Aralık 2023 tarihleri arasında 27 ilde gerçekleştirdiği yüz yüze anketle, olası bir Milletvekili Genel Seçimi durumunda partilerin oy oranlarını belirledi. İşte, bu anket sonuçları ve partilerin performansıyla ilgili detaylı bir değerlendirme:

ORC'nin anket sonuçlarına göre, halkın %36,9'u olası bir seçimde oyunu Adalet ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) için kullanmayı düşünüyor. Parti, mevcut iktidar partisi olarak öne çıkıyor ve güven duyulan bir tercih olarak karşımıza çıkıyor.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), %27,0 ile anketin ikinci sırasında yer alıyor. Parti, halk nezdinde güçlü bir muhalefet imajı çiziyor ve seçmenin dikkatini çekmeyi başarıyor.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), %11,5'lik oy oranıyla anketin üçüncü sırasında bulunuyor. Parti, özellikle muhafazakâr seçmenin tercihi olarak belirgin bir destek görüyor.

Demokrat Parti (DEM), %8,4'lük oy oranıyla dördüncü sırada yer alıyor. Yeni bir parti olmasına rağmen, anket sonuçları, DEM'in kısa sürede dikkat çeken bir performans sergilediğini gösteriyor.

İyi Parti, %6,2'lik oy oranıyla beşinci sırada bulunuyor. Orta seviyede bir destekle karşılaşan İyi Parti, mevcut tabloda dengeli bir performans sergiliyor.

ZP (%2,8), YRP (%2,4), TİP (%1,4) ve BBP (%1,1) gibi küçük partiler, genel tabloda küçük oy oranlarına sahip olsalar da, toplamda %7,7'lik bir seçmen kitlesine ulaşıyorlar. Bu partiler, özellikle belirli seçmen gruplarını temsil ediyor ve siyasi çeşitliliğe katkı sağlıyorlar.

Ankette belirtilen "Diğer" kategorisi %2,3'lük bir oy oranına sahip. Bu kategori altında yer alan partilerin belirtilmemiş olması, siyasi arenadaki çeşitliliği yansıtıyor.