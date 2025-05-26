Ordu Büyükşehir Belediyesi Altınordu ilçesinde alt yapıyı güçlendirmek adına Çelebioğlu ve Kumbaşı Mahallesinde menfez çalışması gerçekleştiriyor.

ORDU (İGFA) - Geride kalan 6 yılda şehri sağlam temeller üzerine inşa etmek, su baskınlarını önlemek adına Fen İşleri Dairesi Başkanlığı marifetiyle 8 bin 164 metre menfez çalışması gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi alt yapı yatırımlarını hız kesmeden sürdürüyor.

Bu kapsamda ihtiyaç duyulan noktalarda alt yapı yatırımlarını sürdüren ekipler Çelebioğlu Mahallesinde mevcut menfezi 20 metre uzatarak yeni açılacak Terzili Mahalle yolunun alt yapısını güvence altına aldı.

Ekipler Kumbaşı Mahallesinde ise mevcutta bulunan menfeze 75 metre ilave yaparak yağmur ve sel sularının birikmeden deşarjını sağlamış olacak. Çalışmalarını sürdüren ekipler, sorun olan bölgelere neşter atarak alt yapıyı güvence altına almaya devam edecek.