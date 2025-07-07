Ordu Büyükşehir Belediyesi il genelinde yaptığı altyapı yatırımları ile vatandaşlara sunduğu hizmet kalitesini her geçen gün yukarı taşıyor.ORDU (İGFA) - 19 ilçedeki tüm mahallelerde kullanım ömrünü doldurmuş içme suyu hatlarını yenileme çalışması başlatan Büyükşehir, bir yandan da içme suyu hattı olmayan mahallelere yeni içme suyu hatları kazandırıyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi il genelinde yaptığı altyapı yatırımları ile vatandaşlara sunduğu hizmet kalitesini her geçen gün yukarı taşıyor. 19 ilçedeki tüm mahallelerde kullanım ömrünü doldurmuş içme suyu hatlarını yenileme çalışması başlatan Büyükşehir, bir yandan da içme suyu hattı olmayan mahallelere yeni içme suyu hatları kazandırıyor.

Bu kapsamda çalışmalarına Ünye ilçesi Tekkiraz Mahallesi Uğurlu Sokakta yürüten ekipler, geçmiş yıllarda yapılan ancak artan nüfus ile birlikte ihtiyaca cevap veremeyen 100 hanenin içme suyu alt yapısını sil baştan yeniledi.

1900 METRE HAT SİL BAŞTAN YAPILDI

Çalışmalarına Ünye ilçesinde devam eden OSKİ, altyapısı geçmiş yıllarda yapılan ancak ihtiyaçlara cevap veremeyecek hale gelen Tekkiraz Mahallesi Uğurlu Sokakta 1900 metrelik içme suyu hattı çalışmasını tamamladı. Yapılan çalışma ile 100 hanenin 50 yıllık içme suyu problemi ortadan kaldırılmış oldu.

100 HANEDE ABONE BAĞLANTILARI YAPILIYOR

Özellikle yaz aylarında içme suyu hatlarında meydana gelen arızalar nedeniyle sıkıntı yaşayan mahalle sakinlerinin talebi üzerine çalışma başlatan OSKİ ekipleri, kısa sürede altyapıyı sil baştan yeniledi. 100 hanenin kullandığı hatta çalışmayı tamamlayan ekipler abone bağlantılarını kısa sürede tamamlayarak evlere su akışı sağlayacak.