Bursa'nın Orhaneli ilçesinde her sene gerçekleştirilen geleneksel kamp ve karavan festivali, karavan imalatı yapan firma ile çıkan anlaşmazlıktan dolayı iptal edildi.

Belediye Başkanı Ali Osman Tayır'dan yapılan açıklama şöyle,

İlçemizde 11-12-13-14-15 Temmuz Tarihleri arasında yapılması planlanan kamp ve karavan festivali geçmiş zamanlarda olduğu gibi yine karavan imalatı yapan özel bir firma organizasyonu olup Belediyemiz ilgili firmaya sadece festival alanını kiraya vermiştir.

Organizasyon tanıtımında kullanılan afiş ve sanatçı seçiminde Belediyemizin herhangi bir bilgi ve katkısı bulunmamaktadır.

Söz konusu organizasyon tanıtımında Belediyemiz logosunun bilgi ve izinimiz dışında kullanılarak sosyal medyada paylaşılması nedeniyle festival alanının kiralanması iptal edilmiştir.

Tüm hemşehrilerimizin bilgisine sunarız.