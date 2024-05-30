Bursa’nın Orhangazi ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi’nde son dönemlerde artan uyuz vakaları insanları tedirgin etti. Muhtarlık tarafından yapılan uyarıda, vatandaşların birbirlerine misafirliğe gitmemeleri, kaşıntı şikayeti olan vatandaşların da sağlık ocağına müracaat etmeleri istendi.

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde uyuz vakaları artınca muhtar hoparlörle tüm köyü uyardı. Yeniköy Mahalle Muhtarı Hasan Akoğlu, anons sisteminden, son dönemlerde artan uyuz vakaları olduğunu belirterek, sağlık ocağına başvuruların da arttığını açıkladı. Vatandaşların özellikle akşamları misafirliklerini bir süreliğine yapmamaları, hijyen konularına dikkat etmeleri ve özellikle kaşıntı şikayeti yüksek olanların mutlaka sağlık ocağına müracaatta bulunmalarını istedi.