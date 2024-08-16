Yönetim kurulunun belirlenmesinin ardından transfer çalışmalarına başlayan Kırmızı Şimşeklerde yeni teknik direktör Güray Şengün oldu.

Güray Şengün için kulüp lokalinde imza töreni düzenlendi.

Kendisini Kırmızı Beyazlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzalayan Şengün, “Orhaniyespor’un başarısı için elimden geleni yapacağım. Takımımız geçtiğimiz yıl başarılı bir sezon geçirdi. Bizde alacağımız sonuçlarla camiamızı mutlu etmek istiyoruz.” dedi.

Orhaniyespor Başkanı Tevfik Demirhan ise “Yeni teknik direktörümüz camiamıza hayırlı olsun. Güray Şengün ile birlikte başarılı bir sezon geçirmek istiyoruz. Geçtiğimiz sezon olduğu gibi taraftarlarımızı galibiyetlerle mutlu etmek istiyoruz.” İfadelerini kullandı.