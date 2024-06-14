Orhaniyespor Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Arı, kulübün 50. kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında etkinlik duyurusunda bulundu. Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Arı yaptığı açıklamada " Köklü kulübümüz Orhaniyespor'un 50. Kuruluş yılı münasebeti ile hazırladığımız Belgeselin Galasını bugün 20.30'da Kültür Park içinde yer alan Amfi Tiyatroda gerçekleştireceğiz. Aynı zamanda Bilim ve Satranç okulu öğrencilerimizin sertifika törenini de gerçekleştireceğimiz geceye tüm halkımızı davet ediyoruz."

Kaynak: HABER MERKEZİ