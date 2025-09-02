Kestel Belediyesi, ormana yakın bölgelerdeki 30 mahalleye yangınlarda aktif kullanılabilecek 3 ton su kapasitesine sahip, itfaiye teçhizatlı su tankerlerini teslim etti.

Bursa’nın Kestel Belediyesi’nin üzerine yerleştirilen itfaiye araçlarının kullandığı özel mekanizmasıyla 25 metreye kadar su atışı yapabilen 30 adet su tankeriyle. büyük itfaiye araçlarının ulaşmakta zorlandığı alanlarda traktör marifetiyle hızlı müdahale imkânı sağlayacak. Yapılan törenle Kestel ilçesi köylerine tankerleri takdim edildi. Ayrıca yaşanan yangınlarda ilk müdahalede başarı gösteren muhtarlara belediye olarak teşekkür plaketi takdim edildi.

En can yakıcı gündemlerinden biri olan orman yangınlarıyla mücadele süreci ve bu süreçten çıkarılan derslerle şekillenen bir projeyi hayata geçirmekten mutluluk duyduklarını belirten Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, "Geçtiğimiz aylarda ne yazık ki Bursa’mız da yangın felaketi yaşadı. Kestel ve Gürsu hattında başlayan yangın, farklı ilçelerde de günlerce sürdü. Bu vesileyle; yeşil vatan uğruna can veren kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyor, başta mesai arkadaşlarım olmak üzere, alevlere karşı gece gündüz demeden savaş veren tüm kahramanlara teşekkür ediyorum. Ancak bizler sadece bugünü değil, yarını da düşünerek hareket etmek zorundayız. Bugün burada tanıtımını yaptığımız, 30 mahallemizi kapsayan yangın söndürme amaçlı su tankerleri projemiz, işte bu sorumluluk bilinciyle hayata geçirilmiştir" dedi.

Her biri 3 ton su taşıma kapasitesine sahip, üzerine yerleştirilen özel mekanizmayla 25 metre mesafeye kadar su püskürtebilen bu tankerlerin büyük itfaiye araçlarının ulaşmakta zorlandığı dar alanlara traktör marifetiyle kolayca ulaşıp hızlı müdahale imkânı sunacağını belirten Başkan Erol, "Artık köylerimizde, yangın çıktığında ilk müdahale için bir güç olacak. İtfaiye ekiplerimiz gelene kadar geçen kritik sürede, bu araçlarla mahalle sakinlerimiz hızlı ve etkili bir şekilde yangına müdahale edebilecek. Bu projeyle birlikte sadece bir araç teslim etmiyoruz, aynı zamanda doğayı, köylerimizi ve geleceğimizi koruyacak bir iradeyi sahaya indiriyoruz. Bu anlamlı yatırımın ilçemize, mahallelerimize ve kıymetli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma ve bu özel anı bizlerle paylaşan siz değerli katılımcılara gönülden teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Yangınla mücadele sadece alevleri söndürmekten ibaret olmadığını belirten Erol, "Bu, uzun soluklu bir mücadele, emek, sabır ve bilinç gerektiren bir süreçtir. Amacımız; sadece ağaçlarımızı değil, geleceğimizi korumak. Bursa’nın, özelde de Kestel’imizin yeşilini muhafaza etmek, ormanlarımızın hacmini artırmak ve çocuklarımıza daha yeşil bir dünya bırakmaktır. Yakın zamanda Bursa’da çıkan yangınlarda 3 bin hektarlık alan küle döndü. Bu, sadece sayıdan ibaret değil. Bu, binlerce futbol sahası büyüklüğünde oksijen kaynağımızın yok olması demek. Yıllarca büyüyen ağaçların, gölgelerinde dinlendiğimiz ormanların, binlerce canlının bir anda yok olması demek" diye konuştu.

Konuşmaların ardından tankerler dualarla, köy yetkililerine teslim edildi. İlk denemesi de törende yapıldı.