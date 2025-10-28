İş adamı İsmet Acar, 12 daireyi Türk Silahlı Kuvvetleri Dayanışma Vakfı’na bağışladı.

İş adamı İsmet Acar, Mehmetçik’in ailelerine destek amacıyla anlamlı bir bağışta bulundu. Acar, 12 daireyi Türk Silahlı Kuvvetleri Dayanışma Vakfı’na bağışladı. Bağış töreni, Üsküdar’da bulunan Selimiye Kışlası’nda düzenlendi. Törene 1’inci Ordu Komutanı Bahtiyar Ersay’da katıldı. Acar, vakfın şartlı bağış kabul edememesi nedeniyle dairelerin tamamını şartsız olarak vakfa devretti. Acar, bu anlamlı bağışından dolayı plaketle onurlandırıldı.

"Görevimi yapmış olmanın mutluluğunu ve huzurunu yaşıyorum"

Programda konuşan iş adamı İsmet Acar, "Görevimi yapmış olmanın mutluluğunu ve huzurunu yaşıyorum. Bu konularda hepimizin duyarlı olması lazım. O anlayışla ben yaşamımda inançla bu görevleri yerine getirdim. Tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının, ekonomik imkanı olan vatandaşların bu konuda duyarlı olması çok çok önemlidir diye düşünüyorum" dedi.

"Hayattayken yapılmış en büyük bağışlardan biridir"

Türk Silahlı Kuvvetleri Dayanışma Vakfı Müdürü Oktay Ağbuğa ise, "İsmet Acar Bey’in yaptığı bu bağış, Türk Silahlı Kuvvetleri Dayanışma Vakfı var olduğu, devletimiz var olduğu sürece gönüllerimizde yaşayacak. Bu anlamlı bağış, adeta kalplerimize nakış gibi işlendi. Kendisi, artık Türk Silahlı Kuvvetleri’nin bir ferdi, bizlerin bir büyüğü, bir babası olmuştur. Gerçekten de şu anda İsmet Acar Bey’in yapmış olduğu bağış, hayattayken yapılmış en büyük bağışlardan biridir. 31 Temmuz tarihinde bağışlanan 12 dairenin tapularını teslim aldık. Bu süreçte hem İsmet Acar Bey’in hem de ailelerin göstermiş olduğu sıcaklık sıcak ilgisi bizleri derinden etkiledi. Vakfa ve personelimize yönelik bu anlamlı desteğiyle bize büyük bir gurur yaşattı. Kendisine ne kadar teşekkür etsek azdır, yürekten minnettarız" şeklinde konuştu.