29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda 102’inci yıl kutlamaları kapsamında Pendik Belediyesi tarafından yürüyüş düzenlendi. Atatürk anıtına çelenk sunma töreni sonrası başlayan yürüyüşe yüzlerce öğrenci ve vatandaş katıldı. Pendik sahildeki etkinlik alanından başlayan yürüyüşte, öğrenciler ellerinde 102 metrelik Türk bayrağı taşıdı. Pendik Belediyesi bando takımı marşları eşliğinde yürüyen kalabalığa fener alayı da eşlik etti. Sahildeki etkinlik alanında son bulan yürüyüşte taşınan 102 metrelik dev Türk Bayrağı havadan görüntülendi.

Cumhuriyet kutlamalarına katılan Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, "Cumhuriyetimizin 102. yıl dönümünü büyük bir gurur ve sevinçle kutluyoruz. Bu ülkenin gençleri ve büyükleri olarak, birlik ve beraberliğimizi göstermek amacıyla kutlamalarımıza devam ediyoruz. Türkiye Yüzyılı’nda daha güçlü, daha lider bir ülke olmanın heyecanını ve mutluluğunu vatandaşlarımızla birlikte yaşıyoruz. İlelebet payidar kalsın Türkiye’miz!" diye konuştu. Başkan Cin, Pendik’teki kutlamalara gösterilen yoğun ilgiden de memnuniyet duyduğunu belirterek, "Bugün Pendik’te coşkulu bir katılım vardı. 102 metre uzunluğundaki bayrağımızla gençlerimiz ve vatandaşlarımızla birlikte gurur dolu bir yürüyüş gerçekleştirdik. Vatandaşlarımızın ilgisi ve coşkusu gerçekten muhteşemdi. Tüm vatandaşlarımızı tebrik ediyor, bayramlarını kutluyorum." dedi.

Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız, Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: "Öncelikle Cumhuriyetimizin 102. yıl dönümü kutlu olsun. Pendik’te bugün çok büyük bir coşku var. Öğrencilerimizle, hemşerilerimizle hep birlikte 102 metre uzunluğundaki bayrağımızla yürüdük. Cumhuriyetimizi, Türkiye Yüzyılı’nda daha nice yıllara taşımak istiyoruz. Türkiye olarak gelişmeye ve ilerlemeye devam ediyoruz. İnşallah bu yüzyıl, Türkiye Yüzyılı olacaktır. Cumhuriyetimizin 102. yılını en içten dileklerimle kutluyorum."