Bu kapsamda Arslan Turizm Rent A Car tarafından bir ihtiyaç listesi oluşturuldu.

Hazırlanan listede, yangından etkilenen vatandaşların acil olarak ihtiyaç duyabileceği malzemeler yer alıyor. Bunlar arasında su, el feneri, hijyen seti, gıda kolisi, temiz kıyafet, çadır, maske ve eldiven bulunuyor. Yardımsever vatandaşların desteğiyle bu malzemelerin toplanarak bölgeye ulaştırılması hedefleniyor.

Afet bölgesindeki koşullar göz önünde bulundurularak hazırlanan bu liste, hem bireysel hem kurumsal desteklerle bölgedeki yaraların sarılmasına katkı sağlamayı amaçlıyor. Yardım çağrısında, bölgedeki vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için duyarlılık ve dayanışma çağrısı yapılıyor.