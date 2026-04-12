Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç başkanlığında Orman Yangınlarıyla Mücadele Toplantısı düzenlendi. Toplantıya ilgili kurum amirleri ve temsilcileri katıldı. Toplantıda, yaz mevsimi öncesi orman yangınlarına karşı alınacak tedbirler, kurumlar arası koordinasyon ve müdahale planlamaları ele alındı. Risklerin en aza indirilmesi amacıyla yapılacak çalışmalar değerlendirildi ve gerekli kararlar alındı. Kurumlar arası iş birliğinin önemine dikkat çekilen toplantıda, yangınlara hızlı ve etkin müdahale edilmesi için hazırlıkların artırılacağı ifade edildi.

Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, 'Doğamızı korumak, geleceğimizi güvence altına almak için tüm kurumlarımız iş birliği içerisinde çalışmalarına devam etmektedir' dedi.