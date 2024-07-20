Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen tek taraflı kazada otomobil ağaçlara çarparak askıda kaldı. Kaza da 2 kişi yaralandı.

Kaza İnegöl'e bağlı kırsal Ortaköy mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. İnegöl'den Ortaköy mahallesi istikametine seyir halinde Hakan Y. yönetiminde ki 16 BIU 166 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu yolun yolundaki ağaçlara çarptı. Tarlalık alan ile yol arasında askıda kalan otomobil sürücü ile yolcu konumunda bulunan Yusuf Y. yaralandı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ