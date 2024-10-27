Medicana Eğitim Grubu MBA Okulları öğrencileri Cumhuriyet’in 101. yılı kapsamında düzenlenen “101. Yıl Cumhuriyet Koşusu”nda buluştu.

Yenilikçi duruşuyla sanattan bilime, edebiyattan spora eğitimin tüm alanlarında 101. yıl kutlamalarına değer katan etkinlikler düzenleyen MBA Okulları, 23 Ekim’de Maltepe Kenan Onuk Atletizm Pistinde düzenlenen 101. Yıl Cumhuriyet Koşusu ile öğrencilerini spor değerleriyle buluşturdu.

MBA Okulları ortaokul öğrencilerinin katılım gösterdiği 101. Yıl Cumhuriyet Koşusu’nda, Ümraniye Kampüsü Bandosu da yer aldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından tüm sporcuların sabah sporu dansı ile coşkulu bir şekilde başlayan MBA Okulları 101. Yıl Cumhuriyet Koşusu’nda öğrenciler kıyasıya yarıştılar.

Cumhuriyet değerlerinin ve Mustafa Kemal Atatürk’ün spor ve sporcuya bakış açısının altını çizen Medicana Eğitim Grubu MBA Okulları CEO’su Ayfer Batı, “Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün de ifade ettiği gibi ’Bir milletin sporda gösterdiği azim onun geleceğini yükseltir.’ MBA Okulları olarak her öğrencinin tutku alanlarında derinleşmesini ve kendi mükemmeline ulaşmasını merkez yaptığımız organizasyonlarda bulunmak çok kıymetli. Cumhuriyetimizin 101. yılını kutluyor, spora büyük tutku duyan öğrencilerimizin yaşama ilham olacak başarılarını kutluyorum” dedi.