Operasyonun amacı, hem rehinelerin güvenli bir şekilde kurtarılması hem de Sinvar'ın yakalanması olarak belirlenmiş. ABD'nin bu müdahalesi, uluslararası güvenlik dinamiklerini etkileyebilir ve bölgedeki çatışmaların seyrini değiştirebilir. Uzmanlar, bu tür bir iş birliğinin, İsrail ve ABD arasındaki stratejik ilişkilere de yeni bir boyut katabileceğini vurguluyor.

Gazze'deki durumu daha da karmaşık hale getiren bu gelişme, hem uluslararası hem de yerel aktörler arasında yeni tartışmalara yol açabilir. ABD'nin operasyona katılması, bölgede gerilimi artırma potansiyeli taşırken, aynı zamanda rehinelerin kurtarılması için atılan cesur bir adım olarak da değerlendiriliyor.