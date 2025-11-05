Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde deplasmanda karşılaştığı Hollanda temsilcisi Ajax’ı 3-0 yenerek, 13 yıl aradan sonra ilk kez Avrupa arenasında üst üste üç galibiyet elde etti. Sarı-kırmızılılarda hat-trick yapan Osimhen, bu sezon Devler Ligi’ndeki gol sayısını 5’e çıkararak kulüp tarihindeki Avrupa gol rekorunu geliştirdi.

İLK 11'LER

Ajax: Pasveer, Gaaei, Sutalo, Baas, Wijndal, Klaassen, Regeer, Mokio, Gloukh, Godts, Weghorst

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Singo, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Lemina, Torreira, Sane, Sara, Sallai, Osimhen

Maçtan Önemli Dakikalar

5' Maç kaldığı yerden devam edyor.

4' Ajax'ta Jorthy Mokio faulun ardından sarı kart gördü.

4' Oyun durmuş durumda. Sağlık ekipleri sahada. Torreira hala kalkamadı.

3' Torreira, Galatasaray ceza alanında yapılan müdahale sonrası yerde kaldı. Karar faul.

15' Maçın ilk isabetli şutu temsilcimiz Galatasaray'dan geldi.

14' Maçın şimdiye kadarki en net pozisyonu! Ceza sahası içinde topu kontrol eden Osimhen top yere inmeden şutunu çekti. Kaleci Pasveer topu çıkarttı.

37' Ajax tehlikeli geldi... Sağ kanattan Gaaei'nin ortası savunmadan sekerek kaleye geldi. Neyse ki Uğurcan'a çarpan topu savunma uzaklaştırdı.

41' Ajax'ta Teknik Direktör John Heitinga'nın yardımcısı itirazları sonucu sarı kart gördü.

İlk yarı sonucu: Ajax 0-0 Galatasaray

46' Ajax'ta Owen Wijndal yerine Gerald Alders ikinci yarıya başlayan isim.

46' Temsilcimiz Galatasaray'da Gabriel Sara yerine Barış Alper Yılmaz ikinci yarıya başladı.

46' İkinci yarı başladı.

59' Lemina'nın pasında ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Sane, içeriyi iyice süzdü ve ortasını açtı. Kale önünde iyi konumlanan Osimhen, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.

59’ Goool… Ajax 0-1 Galatasaray (Osimhen)

65' Penaltı noktasında Osimhen topun başında.

65' Maçın hakemi Benoit Bastinen pozisyonu izledi ve penaltı kazanıyoruz. Amsterdam'da Galatasaray penaltı kullanacak.

66’ Goool… Ajax 0-2 Galatasaray (Osimhen) (P)

77' Ceza sahası içinde Barış Alper Yılmaz'un şutunda top Ajax savunmasında Alders'in eline çarptı. Karar penaltı.

76' Penaltı! Temsilcimiz Galatasaray bir penaltı daha kazandı.

78' Victor Osimhen penaltı noktasından bu sefer topu sağ köşeye gönderiyor ve hat-trick yapıyor.

78’ Goool… Ajax 0-3 Galatasaray (Osimhen) (P)

Maç sonucu: Ajax 0-3 Galatasaray