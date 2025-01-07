İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünde görev aldığı süre zarfında İnegöllülerin büyük sevgisini kazanan Gümüş için, müdürlük bünyesinde bir veda programı düzenlendi.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Yusuf Şevki Yücel tarafından bir plaket takdim edilen Gümüş, duygu dolu anlar yaşadı.

Düzenlenen programla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Yusuf Şevki Yücel, “Devletimiz için 45 yıl koştu, koşturdu, bıkmadan usanmadan çalıştı... Sevgili Osman GÜMÜŞ abimizle kurum personelimizle birlikte bir veda yemeği yedik... Kurumumuza, devletimize, milletimize spor camiamıza yapmış olduğu hizmetlerinden dolayı şükran plaketimizi takdim ettik. Kalan ömrün, geçen ömründen daha güzel olsun sayın Gümüş. Sağlık ve mutluluklar diliyoruz. Allaha emanet ol...” ifadelerini kullandı.