Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, ilçelerine yapılması planlanan "Millet Bahçesi" projesine finansal destek bulduklarını ve projenin yakın zamanda başlayacağı söyledi.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, belediye tarafından projesi hazırlanan ’Millet Bahçesi’ yatırımına destek sağlanması için bir yağ rafinerisi fabrikası sahibiyle görüştü. Ardından bir açıklama yapan Başkan Şahin, "Bizler ’Sıfır Atık’ projemize destek olarak sosyal sorumluluk anlamında Osmaneli halkına ve belediyemize katkı sağlayan şirketimiz bugün yine bizleri sevindiren büyük bir projemiz için proje ve finans desteği sözünü verdi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın onay verdiği, belediyemiz ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın birlikte hazırladığı ’Osmaneli Millet Bahçesi’ projemizin süratle tamamlanabilmesi için yağ rafinerisi fabrikası yönetim kurulu başkanı proje ve finans desteğini açıkladı. Kendilerine çok teşekkür ediyorum’’ ifadelerini kullandı.