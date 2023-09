Farklı kategorilerde onlarca içeriği izleyiciye sunan dijital içerik platformu TV+, Eylül ayında ‘Poker Face’ ve ‘Mayor of Kingstown’ dizilerinin yanı sıra Oscar ödüllü ‘Her Şey Her Yerde Aynı Anda’ filmini ekranlara getiriyor.

TV+, beğeniyle izlenen yerli ve yabancı yapımları izleyiciyle buluşturmaya devam ediyor. Dizi, film, spor, çocuk, belgesel ve daha birçok farklı kategoride zengin içerik sunan platform Eylül ayında, gizem temalı ‘Poker Face’ ve Taylor Sheridan imzalı Paramount+’ta yayınlanan drama dizisi ‘Mayor of Kingstown’u ekranlara geliyor. Bu ay platforma eklenen filmler arasında ise ‘Her Şey Her Yerde Aynı Anda’ (Everything Everywhere All at Once) öne çıkıyor.

İki kardeşin kasabaya adalet ve düzen getirme girişimi

Yapılan açıklamaya göre, Kingstown’daki güç simsarları olan McLusky Ailesi’nin hikâyesini anlatan Mayor of Kingstown; sistemik ırkçılık, yolsuzluk ve eşitsizlik gibi temaları ele alıyor. Dizi, iki kardeş olan Mitch ve Mike McLusky’in kasabaya düzen ve adalet getirme girişimlerini çarpıcı bir bakış açısıyla anlatıyor. Yapımcılığını MTV Entertainment Studios, 101 Studios and Bosque Ranch Productions’ın üstlendiği Mayor of Kingstown’un oyuncu kadrosunda Jeremy Renner, Dianne Wiest, Hugh Dillon, Pha’rez Lass, Tobi Bamtefa, Emma Laird, Derek Webster, Taylor Handley, Nishi Munshi, Hamish Allan-Headley ve Aidan Gillen yer alıyor. Dizinin ilk sezonu 20 Eylül Çarşamba akşamı TV+’ta ekran tutkunlarıyla buluşacak. Her hafta iki bölüm ekranlara gelecek.

Yalan uzmanının maceraları

Peacock’ta da yayınlanan ve eleştirmenler tarafından yılın en beğenilen yapımlarından biri olan Poker Face de TV+’ta yayınlanacak. Rian Johnson’un yazıp yönettiği ve yapımcılığını üstlendiği Poker Face, Natasha Lyonne’un canlandırdığı Charlie karakterini konu alan 10 bölümlük bir gizem dizisi. Birinin yalan söylediğini anlama konusunda olağanüstü bir yeteneği olan Charlie, Plymouth Barracuda’sında yollara düşer. Charlie, her durakta yeni karakterlerle ve çözmesi gereken garip suçlarla karşılaşır. Oyuncu kadrosunda başroldeki Natasha Lyonne’un yanı sıra çok sayıda konuk oyuncunun yer aldığı dizinin her bölümü 60 dakika sürüyor. Ekran tutkunları, her hafta iki bölümünün ekranlara geleceği dizinin ilk sezonunu 28 Eylül Perşembe akşamından itibaren platformda izleyebilecek.

Yol ayrımındaki Evelyn’in gerçeküstü yolculuğu

Film kategorisinde ise platformda bu ay, bu yılın en iyi film dahil olmak üzere birçok dalda Oscar ödülünü alan yapımı Her Şey Her Yerde Aynı Anda (Everything Everywhere All at Once) filmi sinemaseverlerle buluşuyor. Daniel Kwan ve Daniel Scheinert tarafından yazılıp yönetilen bir Amerikan bilimkurgu filmi olan Her Şey Her Yerde Aynı Anda’nın başrollerinde Michelle Yeoh, Ke Huy Quan, Stephanie Hsu, Jenny Slate, Harry Shum Jr., James Hong ve Jamie Lee Curtis var. Gerçeküstü komedi, bilim kurgu ve dövüş sanatları gibi farklı unsurlara yer verilen filmde; Çinli-Amerikalı bir göçmen Evelyn Quan sıkıntılı bir dönemden geçmektedir ve bir yol ayrımındadır. Çalıştığı çamaşırhanenin IRS denetimi sırasında yıkıcı bir varlığın çoklu evreni yok etmesini önlemek için paralel evrendeki versiyonlarıyla bağlantı kurması gerektiğini fark eder. Evelyn, farklı evrenlere atlayıp yeni güçler kazanarak ailesi ve arkadaşlarıyla barışır.