Bilecik’in Osmaneli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu büyümeden söndürüldü.
Osmaneli-Pamukova sınırındaki Hisarcık yangın kulesindeki görevli tarafından, saat 19.15 sıralarında Ahiler köyü Yumrukaya mevkiinden duman yükseldiği fark edildi. Kule görevlisinin ihbarı üzerine bölgeye Osmaneli Orman İşletme Şefliğine bağlı 3 arazöz, 1 ilk müdahale aracı, 15 yangın personeli ve Osmaneli Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle orman yangını kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangında 2 dönümlük ormanlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.
Kaynak: iha