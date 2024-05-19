Bilecik’in Osmaneli ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında gençlik yürüyüşü yapıldı.

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında gençlik yürüyüşü yapıldı

Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal Koordinesinde, Belediye Başkan yardımcısı Cemil Özkahya, Emniyet Müdür Vekili Komiser Hacı Bekir Aras, İlçe gençlik ve Spor Müdürü Şener Öner, kurum müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşların katılımıyla gerçekleşen 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın 105’inci yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde gençlik yürüyüşü, Hükumet Konağı önünden başlayıp Sakarya Nehri kenarında gençler için düzenlenen konser alanında sona erdi.