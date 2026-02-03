Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, İlçe Özel İdare Müdürlüğü ile Osmaneli Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği'ni ziyaret ederek kurum müdürü Mehmet Akil Şahin'den devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyarette, yürütülen hizmetlerin mevcut durumu ve planlanan projeler ele alındı. İlçe Özel İdare Müdürlüğü ve Köylere Hizmet Götürme Birliği, Osmaneli sınırları içerisinde Bilecik İl Özel İdaresi ile birlikte sağlık, tarım, gençlik ve spor, çevre, kültür ve turizm, sosyal hizmetler ve eğitim alanlarında faaliyetlerini sürdürüyor. Belediye sınırları dışında ise altyapı, imar, ağaçlandırma, çevre yönetimi ve sulama çalışmalarının ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde yürütüldüğü bildirildi. Hizmetlerin, Osmaneli halkının ihtiyaçlarını etkin ve düzenli şekilde karşılaşmayı hedeflediği kaydedildi.

Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, ziyaret sırasında yaptığı değerlendirmede, 'Vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmaya yönelik hizmetlerin sahada planlı ve koordineli biçimde yürütülmesi büyük önem taşıyor. Kurumlarımızın iş birliği içinde çalışmasıyla Osmaneli'nin her alanda gelişmesi için gayret göstermeye devam edeceğiz' dedi.