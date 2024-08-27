Bilecik’in Osmaneli ilçesinde yol bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor.

Osmaneli Belediyesi tarafından yol bakım ve onarım çalışmaları başlatıldı. Caddeler, mahalleler ve sokaklarda oluşan ve ulaşıma engel olan yolların bakımları yapılmaya devam ediyor. Bu süreçte Belediye Başkanı Bekir Torun ise çalışmaları yakından inceleyerek gerekli talimatları verdi. Vatandaşın daha rahat ve kolay ulaşım sağlaması adına önemli adımlar attığını belirten Başkan Torun, “Osmaneli Belediyesi olarak her zaman vatandaşa hizmet için buradayız. Gerçekleşen çalışmaları yerinde inceleyerek takip ediyorum ve gerekli talimatları sağlıyorum. Her şeyin en kısa sürede en iyi şekilde yapılması için hizmete devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.