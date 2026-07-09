YOL İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR





OSMANGAZİ BELEDİYESİ SINIRLARINDA MUHTELİF MAHALLELERİN CADDE VE SOKAKLARINDA BİTÜMLÜ SICAK KARIŞIM ASFALT KAPLAMA VE YAMA YAPILMASI İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN) : 2026/1244155

1- İdarenin 1.1. Adı : OSMANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 1.2. Adresi : Alemdar Mah. Sevimli Sk. No:4 OSMANGAZİ/BURSA 1.3. Telefon numarası : 02242707099 1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/



2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati : 11.08.2026 - 10:00 2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres : İhale Komisyon Toplantı Odası (Alemdar Mah. 2. Sevimli Sok. No: 4 Osmangazi Belediye Şantiyesi Osmangazi/BURSA)



3- İhale konusu yapım işinin

3.1. Adı : OSMANGAZİ BELEDİYESİ SINIRLARINDA MUHTELİF MAHALLELERİN CADDE VE SOKAKLARINDA BİTÜMLÜ SICAK KARIŞIM ASFALT KAPLAMA VE YAMA YAPILMASI İŞİ 3.2. Niteliği, türü ve miktarı : 14600 ton Asfalt bet. aşınma ile yama, 14000 ton asfalt bet. aşınma ile kaplama, 400 ton Asfalt bet. Binder ile kaplama, 17800 ton Asfalt Robotu ile yama, 4000 ton temel, 4000 ton Alt temel, 5000 ton Plent Miks temel vb. imalatları ile kaplama ve yama yapılması işi.

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer : Osmangazi İlçesi 3.4. Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 700 (YediYüz) takvim günüdür. 3.5. İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 30 gün içinde

yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.



4- Katılım ve yeterlik kriterleri:

4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:

4.1.1. Teklif mektubu.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.3. Geçici teminat.

4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: 4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri: a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından e-forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler: İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;

a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,

b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler,

İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, yapım işleri cirosunun ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: 4.3.1. Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 70 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.3.1.1. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve 4734 sayılı Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu gösteren, e-forma uygun belgenin kullanılması zorunludur.

4.3.1.2. 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini tevsik eden belgelerin sunulması zorunludur.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: 4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesinde yer alan AV Grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir. 4.4.2. Bu ihalede benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: İnşaat Mühendisliği



5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı

İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;

Toplam Puan = (Teklif Tam Puanı - (|Sınır Değer Üzerindeki İlk Geçerli Teklif Tutarı-Teklif Fiyatı| X Teklif Tam Puanı / Sınır Değer Üzerindeki İlk Geçerli Teklif Tutarı)) + Fiyat Dışı Unsur Puanı

Teklif Fiyat Puanı:50

Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:50

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İsteklinin Teklifi ile Yaklaşık Maliyet Yapısının Birbiri ile Uyumu

(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 45 )

Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.

Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır

Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır



İş ortaklıklarında ortaklık oranları dikkate alınmadan istekli bazında fiyat dışı unsur puanlaması yapılacaktır.

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Asgari Oran Azami Oran Fiyat Dışı

Unsur Puanı ASFALT BETONU AŞINMA İLE YAMA YAPILMASI 24% 34% 16 ASFALT BETONU AŞINMA İLE KAPLAMA YAPILMASI 10% 18% 7 ASFALT TAMİR VE BAKIM ARACI (ASFALT ROBOTU) İLE YAMA YAPILMASI 25% 36% 16 2 MM KALINLIĞINDA ÇİFT KOMPENANTLI BOYA İLE YAYA GEÇİTLERİ, YAVAŞLAMA UYARI VE ŞERİT ÇİZGİLERİNİN ÇİZİLMESİ 1% 3% 1



Grup Adı : İŞ GRB.1

Kısım Adı : Osmangazi Belediyesi Sınırlarında Muhtelif Mahallelerin Cadde ve Sokaklarında Bitümlü Sıcak Karışım Asfalt Kaplama Ve Yama Yapılması İşi

Gruba ait kalemler

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Asgari Oran Azami Oran Fiyat Dışı

Unsur Puanı Her türlü asfaltın kesilmesi (Ölçü: kalınlık x uzunluk) HER EBATTAKİ MUAYENE KONTROL BACA KAPAĞININ PREKAST AYAR ELAMANI VE GROUT HARCI İLE HER DERİNLİKTE YÜKSELTİLMESİ VEYA DÜŞÜRÜLMESİ HER EBATTAKİ YAĞMUR SUYU IZGARASININ PREKAST AYAR ELAMANI VE GROUT HARCI İLE HER DERİNLİKTE YÜKSELTİLMESİ VE DÜŞÜRÜLMESİ İÇME SUYU BUŞAKLESİNİN HER DERİNLİKTE PREKAST AYAR ELAMANI VE GROUT HARCI İLE YÜKSELTİLMESİ STABİLİZE BİR YOLUN REGLAJININ YAPILMASI ASFALT KAPLAMA YAPILACAK ZEMİNDE KAZI YAPILMASI OCAKTAŞINDAN KIRILMIŞ VE ELENMİŞ MALZEME İLE TEMEL YAPILMASI OCAKTAŞINDAN KIRILMIŞ VE ELENMİŞ MALZEME İLE ALT TEMEL YAPILMASI PLENT-MİKS TEMEL YAPILMASI (KIRILMIŞ VE ELENMİŞ OCAKTAŞI İLE) İDAREYE VERİLEN ASFALT BETONU AŞINMA HAZIRLANMASI ASFALT BETONU BİNDER İLE KAPLAMA YAPILMASI ASFALT BETONU AŞINMA YAPILMASI VE EL İLE SERİLMESİ ASFALT BETONU BİNDER YAPILMASI VE EL İLE SERİLMESİ ASFALT KAZIMA MAKİNESİ İLE HER CİNS BİTÜMLÜ KARIŞIM KAPLAMALARIN KAZILMASI İNCE DİZAYN ASFALT BETONU AŞINMA YAPILMASI VE EL İLE SERİLMESİ 6% 10% 4



Grup Adı : İŞ GRB.2

Kısım Adı : Osmangazi Belediyesi Sınırlarında Muhtelif Mahallelerin Cadde ve Sokaklarında Bitümlü Sıcak Karışım Asfalt Kaplama Ve Yama Yapılması İşi

Gruba ait kalemler

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Asgari Oran Azami Oran Fiyat Dışı

Unsur Puanı STANDART TRAFİK İŞARET LEVHASI VE DİREĞİNİN BAKIMININ YAPILMASI 60 CM KENARLI EŞKENAR ÜÇGEN TRAFİK LEVHASI YAPILMASI 90 CM KENARLI EŞKENAR ÜÇGEN TRAFİK LEVHASI YAPILMASI 60 CM ÇAPLI YUVARLAK TRAFİK LEVHASI YAPILMASI 75 CM.LİK SEKİZGEN TRAFİK LEVHASI YAPILMASI 60 CM.LİK SEKİZGEN TRAFİK LEVHASI YAPILMASI MUHTELİF EBATLARDA DÖRTGEN TRAFİK LEVHASI YAPILMASI TRAFİK İŞARET LEVHASI DİREĞİ TEMİNİ VE MONTAJININ YAPILMASI STANDART TRAFİK İŞARET LEVHALARININ YERİNE KONULMASI (TEHLİKE UYARI, TRAFİK TANZİM, BİLGİ, DURMA VE PARK LEVHALARI) STANDART TRAFİK İŞARET LEVHASININ YERİNDEN SÖKÜLMESİ (TEHLİKE UYARI, TRAFİK TANZİM, BİLGİ, DURMA VE PARK LEVHALARI) STANDART LEVHA DİREĞİNİN YERİNDEN SÖKÜLMESİ SOĞUK YOL ÇİZGİ BOYASI İLE YOL ÇİZGİLERİNİN ÇİZİLMESİ (MAKİNE İLE) H1 ENGELLEME DÜZEYİNE SAHİP OTOKORKULUK SİSTEMİ YAPILMASI VE MONTAJI OTOKORKULUK UÇ PARÇASI YAPILMASI VE YERİNE MONTAJI 1% 3% 1



Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Diğer (Manuel Giriş)

(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 5 )

Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır

Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır

İş ortaklıklarında fiyat dışı unsur puanı her bir ortağın hesaplanan puanlarının ortaklık oranları ile çarpılması suretiyle bulunan puanların toplamıdır.

Fiyat Dışı Unsur Tanımı Fiyat Dışı

Unsur Puanı A.3. Teknik Değer Nitelik Puanlaması Teknik Değer Nitelik Puanlaması 5 tam puan üstünden yapılacaktır. A.3.1- İhale konusu iş kapsamındaki iş kalemleri/iş gruplarının belirli bir miktarının daha önceki bir işte gerçekleştirilmiş olması, (5 tam puan) İstekliler, teklifleri ekinde sunacakları iş deneyim belgesi (geçici kabulü ihale tarihi itibariyle geriye doğru son on beş yıl içerisinde yapılmış bir işe ait iş deneyim belgesi ya da devam eden işine ait bitümlü sıcak karışım asfalt kaplama ve yama imalatlarını belgeleyen onaylı hakediş (onaylı yeşil defter icmali)) ile aşağıdaki maddelerde poz numarası verilen iş kaleminin aşağıdaki maddede belirtilen miktarda yapmış olduklarını tevsik etmeleri halinde 5 tam puan alacaktır; A.3.1.1- Bu işin teklif cetvelinde yer alan AS.Y.005 poz numaralı iş kalemine ait iş miktarın % 80’i kadar Asfalt Tamir ve Bakım Aracıyla (Asfalt Robotu) Yama yapılması , Not: 1) İsteklilerin iş bu idari Şartnamenin 7.5 Maddesinde yeterlilik kriteri olarak sundukları iş deneyim belgesinin A.3.1.1, maddesinde belirtilen kriterleri sağladığını tevsik etmeleri halinde kriterleri sağlanan maddelerden tam puan alacak olup başkaca bir belge sunmaları gerekmemektedir. 2) İş deneyim belgesinde bu maddelerde aranan kriteri gösteren bir bilgi yok ise imalat miktarlarını gösterir onaylı hakediş (onaylı yeşil defter icmali) ‘nin aslı yada noter onaylı suretinin teklif ekinde sunulması gereklidir. 3) İsteklinin ortak girişim olması halinde A.3.1.1, maddesinde belirtilen kriterleri ortaklardan birinin sağlaması yeterlidir. İş ortaklığının puanı, her bir ortağın hesaplanan puanlarının ortaklık oranları ile çarpılması suretiyle bulunan puanların toplamıdır 4) Sunulan belgenin daha önceki bir ortak girişime ait olması durumunda ise ortaklık oranında bölme uygulanmayacaktır. Her iki ortak içinde iş miktarının tamamı şeklinde değerlendirilecektir. 5) A.3.1.1 maddesinde belirtilen kriterler her bir maddede belirtilen kriterin tek bir iş deneyim belgesinde sağlanması koşulu ile farklı iş deneyim belgeleri ile de sağlanabilir. İş deneyim belgesinde bu maddelerde aranan kriteri gösteren bir bilgi yok ise imalat miktarlarını gösterir onaylı hakediş (onaylı yeşil defter icmali) ‘in aslı yada noter onaylı suretinin teklif ekinde sunulması gereklidir. A.3.1.1, maddesinde belirtilen kriterler maddede belirtilen kriterin tek bir devam eden iş tarafından sağlanması koşulu ile, devam eden farklı işlere ait imalat miktarlarını gösterir onaylı hakediş (onaylı yeşil defter icmali) ‘in aslı yada noter onaylı suretlerinin teklif ekinde sunulması suretiyle de sağlanabilir. A.4. Toplam Değerlendirme Puanı (TDP) Toplam değerlendirme puanı, teklif puanı (TP) ile kalite nitelik puanı(KNP) ve teknik değer nitelik puanının (TDNP) toplamıdır. TDP=TP + KNP+TDNP 100 = 50 + 45 + 5 5







6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.



7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.



8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.



9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.



10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.



11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.



12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.



13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (YüzElli) takvim günüdür.



14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.



15- Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20

Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.