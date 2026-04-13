Osmangazi Belediyesi, ilçe genelinde ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Karabalçık Mahallesi'nde imara açılan bölgede yeni yol açma çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Karabalçık'ta yürütülen çalışmalarla, planlı kentleşmeye katkı sağlanması ve bölgenin ulaşım ağının daha konforlu hale getirilmesi hedefleniyor. Ekipler tarafından gerçekleştirilen imar yolu çalışmaları çerçevesinde toplamda 455 metre uzunluğunda yeni yol güzergahı oluşturuluyor.

Proje detaylarına göre, bölgede 12 metre genişliğinde 280 metre uzunluğunda bir yol ile birlikte 10 metre genişliğinde 165 metre uzunluğunda ikinci bir yol inşa ediliyor. Böylece toplamda yaklaşık 20 bin metrekarelik bir alanda kapsamlı bir imar yolu çalışması hayata geçiriliyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte hem yeni yapılaşma alanlarının ulaşımı kolaylaşacak hem de bölge sakinleri daha güvenli ve konforlu yollara kavuşacak.