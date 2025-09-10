

Osmangazi Belediyesi, ailelerin çocuklarıyla kitap ilişkisini güçlendirmek amacıyla anlamlı bir etkinliğe imza attı. Demirtaş Kültür Merkezi’nde düzenlenen "Yetişkinlerle Çocuk Kitaplarına Bakış Atölyesi" velilerin kitaplara farklı bir gözle bakmalarını ve çocuklarına kitap okuma alışkanlığı kazandırmada daha bilinçli bir yaklaşım geliştirmelerini hedefliyor.

Serap Yenilmez Çetin’in yürütücülüğünde gerçekleştirilen atölye, 15 günde bir yapılacak iki ders ile devam edecek. Veliler, atölye kapsamında yalnızca kitap okuma alışkanlığını geliştirme yöntemleri öğrenmekle kalmıyor; aynı zamanda çocuklarının kitaba ilgisini artıracak uygulamalar da yapıyor.

"Çocuk ile kitap arasında bağ kurmayı amaçlıyoruz"

Etkinlik hakkında bilgi veren Serap Yenilmez Çetin, şunları söyledi: "Bu atölyeyi yalnızca veliler için tasarladık. Amacımız, çocuklarımızı kitaba daha çok yaklaştırabilmek. Evde çocukları kitaba yönlendirmekte zorlanan velilere rehberlik ediyoruz. Asıl hedefimiz, veli ile çocuk arasında kitap üzerinden bir bağ kurulmasını sağlamak."

Çetin, atölyede klasik ve didaktik bir yaklaşım yerine akılcı bir yöntem benimsediklerini vurgulayarak, "Velilerin aktif olarak katıldığı, konuşabildiği bir ortam oluşturduk. Kitap kapağı tasarlıyoruz, kitabın içinden resimler çiziyoruz, hatta çocukluğumuza mektuplar yazıyoruz. Böylece hem keyifli hem de öğretici bir süreçle çocuklarımızla daha yakın bir ilişki kurmayı amaçlıyoruz" dedi.

Kaynak: BÜLTEN