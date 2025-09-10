CHP'de iç tartışmaların sürdüğü bir dönemde, bu akşam Özgür Özel’in Kadıköy’de yapacağı miting alanına “Milletin umudu Kılıçdaroğlu” pankartı asıldı. Gelişmenin ardından Kılıçdaroğlu kanadından hızla bir açıklama yapıldı.

Gelişmeler dikkatle takip edilirken CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu akşam saat 20.30'da Kadıköy'de "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine katılacak.

Kılıçdaroğlu Pankartı Açıldı

Ancak miting öncesi dikkat çeken bir olay yaşandı. Miting bölgesindeki Söğütlüçeşme üst geçidine “Halkın partisini hırsızlar değil halk partililer yönetecek. Milletin son umudu Kemal Kılıçdaroğlu” pankartı asıldı.

Kılıçdaroğlu Cephesinden Jet Açıklama

Özel'e gözdağı olarak yorumlanan bu pankartın ardından Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'ten bir açıklama geldi. Çelik, "Kimin astığını bilmiyoruz ancak pankartın Kemal Bey ve ekibiyle bir ilgisi yok" ifadelerini kullandı.