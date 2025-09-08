KOCAELİ (İGFA) - Gölcük’te 2025-2026 eğitim ve öğretim yılı törenle başladı. Tören kapsamında ilk olarak Anıtpark’ta Atatürk anıtına çelenk sunumu gerçekleştirildi. Törenin ardından Piyalepaşa İlköğretim Okulu’nda program düzenlendi. Programa Gölcük Kaymakamı Müfit Gültekin, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Caferi Tayyar Mert, kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

İLK DERS ZİLİ KAYMAKAM GÜLTEKİN VE BAŞKAN SEZER’DEN

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması sonrasında program, günün anlam ve önemine yönelik konuşma şiir ve öğrencilerin gösterileri ile devam etti. Program Kaymakam Gültekin, Başkan Sezer ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mert’in ilk ders zilini sembolik olarak çalması ve öğrencilerin sınıflarına girerek derslerine başlaması ile sonra erdi.

Düzenlenen törenlerin ardından Gölcük’te 10 bin 730 ilkokul, 9 bin 747 Ortaokul ve 7 bin 222 Lise olmak üzere yaklaşık 33 bin öğrenci ve 2 bin 500 personel ile yeni eğitim öğretim yılı başladı. Öğrencilerin heyecanına ortak olmanın mutluluğuna değinen Başkan Sezer, “Yeni eğitim-öğretim yılının eğitim camiamıza hayırlı olmasını; öğretmenlerimiz ve geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimiz için başarılarla dolu geçmesini diliyorum” dedi.