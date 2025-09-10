Nilüfer Belediyesi, edebiyatın iki usta ismi Betül Tarıman ve Gültekin Emre’yi “Dizelerin İzinde: Zarfsız Mektuplar” adlı söyleşiyle sanatseverlerle bir araya getirdi. Nâzım Hikmet Kültürevi bünyesindeki Şiir Kütüphanesi’nde düzenlenen etkinlikte, ikilinin e-posta üzerinden gerçekleştirdiği yazışmalardan oluşan “Zarfsız Mektuplar” kitabı odağında, mektup geleneğinin geçmişi ve günümüzdeki yeri tartışıldı. Söyleşiye Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin de katılım sağladı.

Söyleşide söz alan Betül Tarıman, yazının icadından bu yana mektubun insanlık tarihindeki önemine vurgu yaparak, Asur ve Antik Mısır gibi köklü medeniyetlerden örneklerle bu geleneğin geçmişine ışık tuttu. Kendi nesillerinin mektuplaşarak büyüdüğünü belirten Tarıman, “Günümüzde mesajlaşma uygulamaları gibi nedenlerle dili kısaltarak kullanıyoruz. Bu da kendimizi doğru ifade edemememize yol açıyor. Oysa mektuplar, insanların birbirini tanımasına ve derin bağlar kurmasına olanak tanır. Mektup ve kartlaşma gibi gelenekleri yaşatmalıyız” dedi. Tarıman, Gültekin Emre ile yazışmalarının kişisel tarihlerinin bir kaydı olduğunu da sözlerine ekledi.

Gültekin Emre ise mektubun hayatındaki asıl yerinin 1983’te Almanya’ya yerleşmesiyle başladığını ifade etti. Gurbetteyken eşine, çocuğuna ve Türkiye’deki dostlarına her gün mektup yazarak onlarla bağını koruduğunu anlatan Emre, “Bir yandan Almanya’daki hayata adapte olmaya çalışırken, bir yandan da sevdiklerimle bağımı koparmamak için çok sayıda mektup yazdım. Mektubun insan hayatındaki yerini hiç yadsımadım. Ancak ne yazık ki günümüzde postaneye gitmeden büyüyen çocuklar var” şeklinde konuştu. Emre, Tarıman ile yazışmalarını bir paylaşım olarak nitelendirdi ve hayatındaki gözlemlerini bu yazışmalarda aktardığını sözlerine ekledi.

Söyleşinin kapanışında konuşan Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin, Nilüfer’in kültür ve sanatla anılan bir kent olduğunun altını çizerek, etkinliğe katkı sunan Betül Tarıman, Gültekin Emre ve katılımcılara teşekkürlerini iletti. Şahin, yazarlara günün anısına hediyelerini takdim etti.

Etkinlikte dinleyicilerden gelen soruları da yanıtlayan Betül Tarıman ve Gültekin Emre, söyleşi sonrasında “Zarfsız Mektuplar” adlı kitaplarını okurları için imzaladı.