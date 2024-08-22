Cumhuriyet Halk Partisi'nden 2019 yılından bu yana Osmangazi Belediye Meclis Üyeliği ve 2024 itibarıyla Osmangazi Grup Sözcülüğü görevini yürüten Feyyaz Alptuğ Memişoğulları, hayatını kaybetti. Genç yaşta vefat eden Memişoğulları, düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Osmangazi Belediyesi önünde gerçekleştirilen törende mesai arkadaşları, belediye personeli ve sevenleri bir araya geldi. Törene, Bursa'nın önde gelen isimleri ile belediye başkanları, milletvekilleri ve siyasi parti temsilcileri katıldı. Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'ın sağlık sorunları nedeniyle katılamadığı törende, Memişoğulları’nın ailesi ve dostları gözyaşları içinde dualar etti.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, törende yaptığı konuşmada, Memişoğulları’nın genç yaşta kaybedilmesinin derin üzüntüsünü paylaştı ve onun gelecekte önemli görevlerde bulunabilecek potansiyele sahip bir isim olduğunu vurguladı. Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Milletvekilleri Nurhayat Altaca Kayışoğlu ve Hasan Öztürk, Memişoğulları'nın kaybının büyük bir boşluk bıraktığını ifade ederek, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı dilediler.

CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Memişoğulları'nın nezaketi ve karakteriyle herkesin gönlünde yer ettiğini belirterek, onun hatırasını yaşatacaklarını söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi Osmangazi İlçe Başkanı Cengiz Çelikten de, Memişoğulları’nın sadece bir mesai arkadaşı değil, aynı zamanda dostları ve yol arkadaşları olduğunu dile getirerek, onun merhamet dolu bir insan olduğunu vurguladı.

Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Sefa Yılmaz ise, Memişoğulları’nın ilkeli duruşunu ve adalete olan bağlılığını anlattı. Yılmaz, onunla geçirdikleri yıllar boyunca dürüstlüğü ve samimiyetiyle çevresine her zaman örnek olduğunu söyledi.

Törenin ardından Feyyaz Alptuğ Memişoğulları, Yıldırım Bayezid Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası Baruthane Mezarlığı'na defnedildi.