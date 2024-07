Osmangazi Belediyesi’nin ‘okuyan ve okutan Osmangazi’ hedefi ile ilçeye kazandırdığı kütüphaneler ve okuma salonları, binlerce kişiyi kitapla buluştururken, konforlu ve rahat bir ortamda ders çalışmak isteyen öğrencilerin de gözdesi oldu.

Osmangazi Belediyesi, ilçenin farklı noktalarında yer alan 8 kütüphanesindeki toplam 36 bin kitabı, Osmangazililer ile buluşturuyor. Okumayı seven vatandaş ve öğrenciler tarafından ilgi gören Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi Kütüphanesi, Pınarbaşı Nilüfer Hatun Kütüphanesi, Hüdavendigar Yetenek Evi Kütüphanesi, Emek Yetenek Evi Kütüphanesi, Demirtaş Kültür Merkezi Kütüphanesi, Seyyid Usül Kültür Merkezi Bursa Şairleri Şiir Kütüphanesi, Kedili Tekke Millet Kıraathanesi Kütüphanesi ve Şadırvanlı Han Kütüphanesi, yılın her döneminde dolup taşıyor. Osmangazi’yi kütüphaneler şehri yapma yönündeki çalışmalarına hız kesmeden devam eden Osmangazi Belediyesi, yakında hizmete açılacak olan Hasan Ali Yücel Dünya Klasikleri Kütüphanesi ve Gezici Kütüphane ile ilçedeki kütüphane sayısını 10’a çıkartmaya hazırlanıyor.

Yeni dönemde kütüphane ve kitap sayıları artıyor

Osmangazi Belediyesi, ilçeye yeni kütüphaneler kazandırmanın yanı sıra, kütüphanelerdeki kitap sayısını da arttırıyor. Belediye bünyesindeki mevcut 8 kütüphane, şuanda 32 bin 823 yerli ve yabancı esere sahip. Yeni açılacak kütüphaneler ile birlikte bu rakam 36 bin 380’e çıkacak. 9 bin 860 kişinin üye olduğu kütüphanelerden, her üye 15 günlük periyotlar halinde en fazla 3 kitap ödünç alabiliyor. Kütüphanelerden haftalık ortalama 750 kişi kitap alarak okuyor. Vatandaşlara geniş bir yelpazede okuma fırsatı sunan kütüphaneler, süreli yayınlardan romanlara ve ansiklopedilere kadar pek çok kitabı raflarda okuyucularla buluşturuyor. Zengin yayın koleksiyonuna sahip kütüphaneler, oturma ve ders çalışma alanları, grup çalışma odaları, çocuk ve genç bölümleri, dinlenme alanları ve bireysel çalışma alanları ile kitap okumanın yanı sıra öğrenciler için ders çalışmayı ve ödev yapmayı oldukça zevkli ve keyifli bir hale dönüştürüyor.

Osmangazi Belediyesi kütüphanelerine üye olmak isteyen vatandaşlar, T.C. nüfus cüzdanı ve ehliyet gibi resmi geçerliliği bulunan bir kimlik belgesiyle kütüphanelere başvurabileceği gibi e-Devlet uygulaması üzerinden de üyelik işlemlerini gerçekleştirebiliyor. e-Devlet kapısı üzerinden Osmangazi Belediyesi/Belediye Kütüphaneleri Üyelik Bilgileri Sorgulama ve Üyelik Başvurusu bölümüne giriş yapan vatandaşlar, yeni üyelik linkini tıklayarak Osmangazi Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren kütüphanelerden birine üye olabiliyor. Vatandaşlar ayrıca, e-devlette veya Osmangazi Belediyesi kütüphaneleri sisteminde daha önceden kayıtlı olan kullanıcı bilgileri ile kutuphane.osmangazi.bel.tr adresine girerek, kütüphanelerdeki kitap taramasını da online olarak yapabilmektedir. Kitap arama menüsünden kitap ile ilgili detaylara ulaşabilir, fiziki olarak hangi kütüphanede kaç tane olduğuna, ödünç sayısına ve demirbaş vb. gibi detaylara ulaşabilir.

6 ayda 26 bin 155 kitapsever faydalandı

2024 yılının geride kalan ilk 6 ayında Osmangazi Belediyesi’nin kütüphaneleri ve okuma salonlarından 26 bin 155 kitapsever faydalandı. 2024’ün ilk 833 yeni üye kaydı alan kütüphanelerden, 12 bin 684 kitap ödünç alındı. Kütüphanelere ve okuma salonlarına gelen vatandaşlar, ücretsiz internet ve bilgisayar hizmetinden de faydalanıyor. Kütüphanelerde yıl boyunca söyleşi, sempozyum, kitap şenliği gibi birçok etkinlik de gerçekleştiriliyor.

