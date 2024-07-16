Ehliyet sahibi vatandaşlar için önemli bir değişiklik yapıldı. 21 Haziran 2024'ten itibaren, yeni yaş sınırları ve ehliyet yenileme süreleri yürürlüğe girdi.

69 Yaş Sınırı

Yeni düzenlemeye göre, 69 yaşını dolduran ticari taşıma yapan sürücüler artık trafiğe çıkamayacaklar. Bu kural, 31 Aralık 2024'e kadar geçici olarak 69 yaş sınırına yükseltilmişti, ancak bu tarihten itibaren sona ermiştir.

80 Yaş Üstü

80 yaş ve üzeri sürücüler için ehliyet yenileme süresi 2 yıla indirildi.

65 Yaş ve Üzeri

65 yaşını dolduran sürücüler için ehliyet yenileme süresi ise 3 yılda bir olarak devam etmektedir.