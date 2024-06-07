Osmangazi Belediyesi, vatandaşlara nefes alabileceği, çocuklara ise gönüllerince eğlenebileceği alanlar sunak adına Yenibağlar Mahallesi’nde yeni bir park inşaatına başladı. Yapım çalışmaları devam eden parkın içerisinde, çocuklar için farklı oyun alanları tasarlanırken, yetişkinler için de spor ve dinlenme alanları yer alacak.

Yoğun ve kalabalık şehir dokusu içinde yer alan parkların, kentlerdeki refah seviyesi ve yaşam kalitesinin en önemli unsurlarından biri olduğunun bilincinde olan Osmangazi Belediyesi, ilçeye yeni park ve yeşil alanlar kazandırmak adına önemli çalışmalara imza atıyor. Yenibağlar Mahallesi’nde toplam 7 bin 728 metrekare alan üzerine yapılacak parkın içerisinde, çocuk oyun alanı, fitness aletleri, engelsiz oyun gurubu, oturma bankları, bisiklet parkuru, yürüyüş yolu ve toplam 4 bin 276 metrekare yeşil alan yer alacak. Belediye ekipleri, yeni park alanı içerisinde yarınlara hayat olacak farklı türdeki ağacı ve bitkiyi de toprakla buluşturacak. Zemin döşeme çalışmaları devam eden park inşaatının kısa süre içerisinde tamamlanarak vatandaşların kullanımına sunulması planlanıyor.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, ilçenin birçok noktasında çocuk parklarının ve yeşil alanların çoğaltılması adına çalışmalara devam edeceklerini ifade etti.