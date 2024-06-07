Türkiye’nin finans ve ekonomi alanında yöneticilerini bir araya getiren İklim Ekonomisi ’Sürdürülebilirlik Finansmanı’ zirvesi, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın katılımıyla düzenlendi.

Türkiye’nin ekonomi ve finans alanında önde gelen kuruluşlarının başkanlarını, yöneticilerini ve ekonomi yönetimini bir araya getiren İklim Ekonomisi ’Sürdürülebilirlik Finansmanı’ zirvesi düzenlendi. Türkiye’nin sürdürülebilir finansman yol haritası ve uluslararası standartlara uyum süreci değerlendirilen programa Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu iş adamları, birçok şirketin yöneticileri ve başkanları katıldı. Öte yandan programda yeşil dalga hareketinde sürdürülebilirlik yatırımlarının ve finansal araçların çevresel ve sosyal etkileri de konuşuldu.

Programda konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "İklim ekonomisi ve sürdürülebilirlik finansmanı, doğal kaynakların ve çevresel ekosistemlerin korunması için giderek daha önemli hale gelmektedir. Bu yaklaşımlar ekonomik sistemlerin iklim değişikliği ve diğer çevresel risklere karşı daha dirençli hale gelmesini sağlar, Aynı zamanda uzun vadeli ekonomik istikrarı ve sosyal refahı artırır. İklim ekonomisi, çevresel sürdürülebilirliği ve düşük karbonlu teknolojilere geçişi destekleyen politikaların uygulanmasını hedefler. Yeşil tahviller ve diğer sürdürülebilir finansman araçları, çevresel fayda sağlayan projelere sermaye akışını artırarak, iklim değişikliğiyle mücadelede önemli bir rol oynar. Temiz enerjiye, kaynak verimli teknolojilere ve sürdürülebilir gelişmelere yatırımların artması biyolojik çeşitliliğin korunmasına, sosyal adaletin artmasına ve çevre kirliliğinin azaltılmasına da yardımcı olmaktadır" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Dünyada sürdürülebilir finans piyasasının büyüklüğünün 2030’da 30 trilyon dolarlara geleceği öngörülüyor. Bu veriler, küresel sürdürülebilir finans piyasasının hızla büyüdüğünü ve yeşil finansman araçlarına olan talebin arttığını göstermekte. Sürdürülebilirlik finansmanı konusunda küresel rakamlardaki artış devam ederken ülkemizde de yeşil dönüşüm ve sürdürülebilir finans alanlarında çalışmalarımız hızlanmış durumdadır" diye konuştu.

"Sürdürülebilir finans, daha iyi bir gelecek inşa etmenin temel taşını oluşturmaktadır"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Sürdürülebilir finans, daha iyi bir gelecek inşa etmenin temel taşını oluşturduğunu belirterek, bu kapsamda elde edilecek kaynaklar özel sektörümüzün yeşil dönüşüm ihtiyaçları için kullanılacak. Yine YOİKK kapsamında bir diğer öncelikli alanımız etki yatırımı ekosisteminin gelişmesi ve etki yatırımlarının artırılmasıdır. Bir yatırımdan beklenen finansal getirinin yanı sıra ölçülebilir pozitif sosyal ve çevresel etki oluşturan yatırım olarak tanımlanan etki yatırımlarının artırılması amacıyla değerlendirme, ölçme ve destek mekanizmalarının oluşturulmasını önemsiyoruz. Yeşil tahvil ihraçlarını teşvik ederek, sürdürülebilir kalkınma hedeflerimize ulaşmak için gerekli finansmanı sağlarken, aynı zamanda global rekabet gücümüzü de artıracağız. Ancak, yalnızca kolektif bir çaba ile daha sürdürülebilir bir finansal sistem ve yaşanabilir bir dünya inşa edebiliriz. Finansal kurumlar, sürdürülebilir finans ürün ve hizmetlerini sürekli olarak yenilemeli ve geliştirmelidir. Yatırımcılar, sürdürülebilir yatırımlara öncelik vermelidir. Sivil toplum kuruluşları, bu alanda farkındalığı artıracak ve toplumu bilinçlendirecek faaliyetler yürütmelidir. Medya kuruluşları, sürdürülebilir finans konusuna hem dijital içeriklerinde hem de televizyon programlarında daha fazla yer vermelidir" diye konuştu.