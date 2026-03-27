Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları Uzmanı Deniz Yılmaz, klinikte yürütülen çalışmalar hakkında yaptığı açıklamada, çocukluk döneminde sık karşılaşılan alerjik ve bağışıklık sistemi hastalıklarının titizlikle ele alındığını belirtti. Yılmaz, 0-18 yaş aralığındaki çocuklarda astım ve tekrarlayan hışıltı, alerjik rinit, egzema, ürtiker, besin ve ilaç alerjileri ile arı alerjisi ve anafilaksi gibi pek çok hastalığın tanı ve tedavisinin başarıyla yürütüldüğünü, bunun yanı sıra bağışıklık sistemi hastalıklarına yönelik kapsamlı değerlendirmelerin de klinik bünyesinde gerçekleştirildiğini kaydetti. Klinikte tanı süreçlerinin ileri teknolojiyle desteklendiğini vurgulayan Yılmaz, solunum fonksiyon testleri, alerji deri testleri, gelişmiş laboratuvar tetkikleri ve provokasyon testleri sayesinde hastalara doğru ve hızlı tanı konulmasının hedeflendiğini dile getirdi. Tedavi sürecinde ise her hastaya özel planlama yapıldığını belirten Yılmaz, kişiye özel ilaç tedavilerinin yanı sıra alerjenlerden korunma yöntemlerinin anlatıldığını ve uygun hastalarda alerji aşısı uygulandığını söyledi.

Gerekli görülen durumlarda ileri ve özel tedavi yaklaşımlarının da devreye alındığını ifade eden Yılmaz, tedavi sürecinin yalnızca hastayla sınırlı kalmadığını, ailelerin de sürece aktif şekilde dahil edildiğini vurguladı. Hasta ve aile eğitimine büyük önem verdiklerini belirten Yılmaz, doğru ilaç kullanımı, atak yönetimi ve korunma yöntemlerinin detaylı şekilde anlatıldığını, bu sayede tedavi sürecinin etkinliğinin artırıldığını kaydetti. Klinik olarak temel hedeflerinin çocukların yaşam kalitesini yükseltmek olduğunu ifade eden Yılmaz, doğru tanı ve etkin tedavi yöntemleriyle sağlıklı bir gelecek için çalışmaya devam ettiklerini sözlerine ekledi.