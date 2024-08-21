Osmangazi Belediyesi, boş duvarları dev resimler ile süsleyerek hem ilçeye hem de gözlere güzellik katıyor. Duvar resimleri, başta çocuklar olmak üzere tüm Osmangazililer tarafından çok beğenildi.BURSA (İGFA) - Osmangazi’deki boş duvarlar, yapılan birbirinden güzel resimler ile adeta birer sanat eserine dönüşüyor. Daha önce ilçenin birçok mahallesindeki cadde, sokak ve duvarlarını sanatla buluşturan Osmangazi Belediyesi ekipleri, son olarak Hürriyet Mahallesi’nde bulunan duvarları dev resimler ile renklendirdi. Birbirinden güzel resimler ile açık hava sergisine dönüşen duvarlar, ilçeye ayrı bir hava kattı. Boş duvarlar sanatla güzelleşirken, yapılan çalışma vatandaşlar tarafından çok beğenildi.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, “İlçemizdeki boş duvarları, resimler ile süslüyoruz. Adeta sanat eserine dönüşen duvarlar, mahallelerimizin çehresini değiştiriyor. İlçemizi güzelleştirmek için çalışmalarımıza hiç durmadan devam edeceğiz” dedi.