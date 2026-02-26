Birlik, beraberlik ve paylaşma ayı olan Ramazan’ın huzurunu ilçenin dört bir yanında yaşatan Osmangazi Belediyesi, mahallelerde düzenlediği iftar programlarıyla gönüllere dokunuyor. Kurduğu sofralarla komşuluk bağlarını güçlendirerek dayanışma kültürünü pekiştiren Osmangazi Belediyesi, Çiftehavuzlar Mahallesi sakinlerini gönül sofrasında buluşturdu. Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’ın da katıldığı iftar programına vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, iftar öncesinde yapılan dualar ve okunan ezanla birlikte Ramazan’ın huzuru tüm mahalleyi sardı.

Başkan Aydın’dan dayanışma vurgusu

Vatandaşlarla tek tek selamlaşarak, yakından ilgilenen Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, sofrada sadece yemeği değil, sevgiyi, saygıyı, hoşgörüyü ve kardeşliği de mahalle sakinleri ile paylaştı. Her akşam 4’ü sabit nokta olmak üzere, dağ köyleri ve mahallelerin dahil olduğu farklı noktalarda iftar verdiklerini dile getiren Başkan Erkan Aydın, sözlerinde şu ifadeleri kullandı:

"Toplamda 110 bin kişiye yakın insanımızla iftarlarda birlikte olup, onlarla iftar sofrasını Ramazan boyunca paylaşacağız. Bunun yanında 20 bin ihtiyaç sahibine de erzak yardımımız hemen hemen bitmek üzere, muhtarlarımız üzerinden tespit ederek yardımlarımızı yapıyoruz. Ramazan’ın dayanışma ruhunu, bereketini, huzurunu, bütün Osmangazi’de yaşayan yurttaşlarımızla paylaşıyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Allah inşallah Kadir Gecesi’ne, ardından Ramazan’a eriştirsin. Belediyemizin önünde Osmangazi Meydanı’nda ve Üftade Meydanı’nda etkinliklerimiz var. Bütün Bursalıları buraya bekliyoruz."

Bunun yanı sıra Ramazan ayının manevi atmosferinin en içten hislerle yaşandığı iftar sofralarında Başkan Aydın ile bir araya gelen vatandaşların talepleri tek tek not alındı. Vatandaşlar hizmetlerinden ötürü Başkan Aydın’a teşekkürlerini sunarken, hatıra kareleriyle o anlar ölümsüzleşti.

Kaynak: İHA