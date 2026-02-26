Bursa Büyükşehir Belediyesi, ‘Herkes güldüğü zaman bir başkadır Ramazan’ temasıyla gerçekleştirdiği programlarla Ramazan ayının manevi atmosferini kentin dört bir yanında yaşatıyor. Büyükşehir Belediyesi, paylaşma ve dayanışma ayı olan Ramazan’ın ruhunu Gürsu ilçesinde düzenlediği iftar programıyla sürdürdü.

Ramazan'ın bereketi birlikte yaşandı

Gürsu Kapalı Pazar Alanı’nda büyük bir coşkuyla karşılanan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, masaları tek tek dolaşarak vatandaşlarla sohbet etti. Programa, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Gürsu Kaymakamı Murat Kütük, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Büyükşehir Belediyesi yöneticileri ve çok sayıda Gürsulu katıldı. Aynı sofrada buluşan vatandaşlar, Ramazan’ın bereketini ve huzurunu birlikte yaşadı. Akşam ezanının okunmasıyla birlikte vatandaşlar hep birlikte oruçlarını açtı.



"Ramazan, halden anlamanın ayıdır"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, vatandaşlarla aynı sofranın etrafında buluşmanın huzurunu yaşadıklarını vurguladı. Aynı duada birleşmenin, aynı lokmayı paylaşmanın bereketini birlikte hissettiklerini söyleyen Başkan Mustafa Bozbey, "Ramazan, sabrın, dayanışmanın, halden anlamanın, paylaşmanın ayıdır. Ramazan'ın gerçek anlamı, iftar sofralarında hayat bulmaktadır. 17 ilçede kurduğumuz kardeşlik sofrasında hemşehrilerimizle birlikte oruçlarımızı açıyoruz. İftar programına katılan herkese teşekkür ediyorum. Bu sofraların kardeşliğimizi pekiştirmesini diliyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum" dedi.

"Sosyal desteklerimizi artırarak sürüyoruz"

Kimseyi ötekileştirmeden, herkes için eşit ve adil bir kent oluşturmaya çalıştıklarını anlatan Başkan Mustafa Bozbey, ekonomik şartların zorladığı bir dönemde dar gelirli vatandaşların yükünün de artığını ifade etti. Her hanenin hesabını, her annenin mutfak telaşını, her babanın geçim kaygısını gördüklerini söyleyen Başkan Mustafa Bozbey, "Bu nedenle sosyal desteklerimizi artırarak sürüyoruz. Hiç kimsenin kendisini yalnız hissetmediği bir Bursa için her ilçemize eşit hizmet anlayışıyla çalışıyoruz. Her zaman muhtarlarımızın ve halkımızın önerilerini alıyoruz, dinliyoruz ve gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.



"Gürsumuz daha güçlü, huzurlu ve güvenli olacak"

Yakın Çevre Yolu’nu 35’lik yolu birleştirmek için yoğun bir şekilde çalıştıklarını belirten Başkan Mustafa Bozbey, bölgede yakın zamanda yapılacak köprülerle birlikte Gürsu’da ulaşımın daha da kolaylaşacağını vurguladı. Ankara Yolu’ndaki yoğunluğun da bu sayede azaltılmış olacağını ifade eden Başkan Mustafa Bozbey, "TOKİ bölgesinde yaşayanların ulaşım sıkıntısını çözmek amacıyla alternatif güzergâh çalışmalarını da yürütüyoruz.Altyapı, kentsel dönüşüm ve ana yollardaki çalışmalarımız da devam ediyor. Hiç kimsenin sağlıksız ve konforsuz bir ulaşımla mücadele etmesini istemiyoruz. Gürsu için yakın zamanda yaşama geçireceğimiz birçok projemiz var. Gürsumuz daha güçlü, huzurlu ve güvenli olacak. Gençlerimizin geleceğe güvenle baktığı, kadınların kendini güvende hissettiği, çocukların mutlulukla büyüdüğü bir ilçe olacak Gürsu" dedi.

İftar yemeğinin ardından Gürsu Trabzon ve İlçeleri Derneği, Canlar Kıraathanesi ve Gürsu Taksi’yi ziyaret eden Başkan Mustafa Bozbey ve beraberindekiler, teravih namazının ardından ise Kurtuluş Mahallesi Fetih Camii’nde vatandaşlara tatlı ikramında bulundu.