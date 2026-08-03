TÜİK verilerine göre Tüketici Fiyat Endeksi, temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 1,78 yükseldi. Yıllık enflasyon ise yüzde 31,75 olarak kaydedildi.

Açıklanan rakamlar doğrultusunda, TÜFE’nin 12 aylık ortalamasına göre belirlenen ağustos ayı kira artış oranı yüzde 31,90 oldu. Sözleşmesi ağustos ayında yenilenecek kiracılara, yasal olarak en fazla bu oranda zam yapılabilecek.

Haziran ayında TÜFE aylık yüzde 0,99, yıllık yüzde 32,11 olarak açıklanmıştı. Bu verilerin ardından temmuz ayında uygulanabilecek kira artış oranı yüzde 32,03 olmuştu.

Yeni açıklanan oranla birlikte kira artış tavanı temmuz ayına kıyasla sınırlı şekilde geriledi.

Ağustos ayında kiralar ne kadar olacak?

Yüzde 31,90’lık artış oranına göre bazı kira bedellerinin zamlı tutarları şöyle hesaplanıyor:

Mevcut kira 10 bin TL ise 3 bin 190 TL artışla yeni kira 13 bin 190 TL olacak.

Mevcut kira 20 bin TL ise 6 bin 380 TL artışla yeni kira 26 bin 380 TL’ye çıkacak.

Mevcut kira 30 bin TL ise 9 bin 570 TL artışla yeni kira 39 bin 570 TL olacak.

Mevcut kira 40 bin TL ise 12 bin 760 TL artışla yeni kira 52 bin 760 TL’ye yükselecek.

Mevcut kira 50 bin TL ise 15 bin 950 TL artışla yeni kira 65 bin 950 TL olacak.

Mevcut kira 60 bin TL ise 19 bin 140 TL artışla yeni kira 79 bin 140 TL’ye çıkacak.

Mevcut kira 70 bin TL ise 22 bin 330 TL artışla yeni kira 92 bin 330 TL olacak.

Mevcut kira 80 bin TL ise 25 bin 520 TL artışla yeni kira 105 bin 520 TL’ye yükselecek.

Mevcut kira 90 bin TL ise 28 bin 710 TL artışla yeni kira 118 bin 710 TL olacak.

Mevcut kira 100 bin TL ise 31 bin 900 TL artışla yeni kira 131 bin 900 TL’ye çıkacak.

Kira artışı nasıl hesaplanıyor?

Konut ve iş yeri kiralarında uygulanabilecek zam oranı, TÜİK’in açıkladığı TÜFE’nin 12 aylık ortalaması esas alınarak belirleniyor.

Artış tutarını bulmak için mevcut kira bedeli yüzde 31,90 ile çarpılıyor. Hesaplanan zam miktarı mevcut kiraya eklendiğinde yeni kira bedeli ortaya çıkıyor.

Örneğin 10 bin TL kira ödeyen bir kiracı için hesaplama şöyle yapılıyor:

10.000 TL x yüzde 31,90 = 3.190 TL artış

10.000 TL + 3.190 TL = 13.190 TL yeni kira