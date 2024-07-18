Osmangazi Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü personeli Kübra Keskin, dünyadaki tek engelli kadın ralli pilotu olarak katılacağı Avrupa Ralli Şampiyonası öncesinde Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’ı ziyaret etti. Başarılı pilota iyi şanslar dileyen Başkan Aydın, Kübra’nın hem Türkiye’yi hem de Osmangazi Belediyesi’ni en güzel şekilde temsil edeceğine inandıklarını söyledi.

Türkiye’nin ilk engelli kadın ralli pilotu olan ve bugüne kadar birçok yarışa katılarak önemli derecelere imza atan Osmangazi Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü personeli Kübra Keskin, ralli pilotluğu kariyerinde yeni bir başarı hikayesi yazmaya hazırlanıyor. Keskin, 26-28 Temmuz tarihlerinde İtalya’da düzenlenecek olan Avrupa Ralli Şampiyonası’nın Rally Roma Di Capitale de, direksiyon başına geçecek. Dünyadaki tek engelli kadın ralli pilotu olarak Avrupa Ralli Şampiyonası’nda yarışarak bir ilke imza atacak olan başarılı pilot, yarış öncesinde Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’ı ziyaret etti.



Başkan Aydın: “Kübra, Avrupa’da da yüzümüzü güldürecektir”

Makamında bir araya geldiği Kübra Keskin’e başarılar dileyen Başkan Aydın, “Belediye personelimiz Kübra Keskin’in Avrupa Ralli Şampiyonası’nda ülkemizi ve belediyemizi temsil edecek olmasından dolayı büyük mutluluk duyduk. Türkiye’de yarışan ilk engelli kadın ralli pilotu olan Kübra, şimdi de dünyadaki tek engelli kadın ralli pilotu olarak Avrupa’da direksiyon başında olacak. Bizleri en güzel şekilde temsil edecek ve elde edeceği başarılar ile yüzümüzü güldürecektir. Kübra’nın hem bir kadın sporcu hem de engelli bir birey olarak ülkemizin, kentimizin ve ilçemizin gururu olacağını inanıyoruz. Kendisine şimdiden başarılar diliyorum” dedi.



Kübra Keskin: “Ülkemizi temsil etmekten gurur duyuyorum”

Avrupa Ralli Şampiyonası’nda Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmek için hazır olduğunu ifade eden Kübra Keskin, “2004 yılında geçirdiğim omurilik yaralanması sonrasında yaşadığım zorlu süreç, beni durdurmak yerine daha da güçlü ve kararlı hale getirdi. Hız ve rekabet tutkusu, çocukluğumdan beri içimde taşıdığım bir ateşti. Ralli sporuna olan ilgim, bu tutkunun doğal bir uzantısıydı. Otomobil, kendimi en özgür hissettiğim yer oldu. Otomobilde, limitleri zorlayarak gerçek benliğimi buldum. Türkiye’nin ilk engelli kadın ralli pilotu olmayı başardım. 2023 yılında Türkiye Tırmanma Şampiyonasında kendi kategorimde kadınlar birincisi olmayı başardım. Bu yıl ise Türkiye Ralli Şampiyonasında yarışıyorum. Bu yıl, 26-28 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek olan Avrupa Ralli Şampiyonası’nın Rally Roma Di Capitale de yarışacağım. Avrupa Ralli Şampiyonası’nda yarışan tek engelli kadın pilot olarak ülkemizi temsil etmekten büyük gurur duyuyorum” diye konuştu.

Kaynak: İHA