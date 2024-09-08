Tunceli'nin Ovacık ilçesinde askeri aracın devrildiği kazada şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Aykanat'ın Osmaniye'de yaşayan ailesine acı haber yetkililerce verildi.

Tunceli'de askeri aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Aykanat'ın Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Kümbet köyünde yaşayan ailesine oğullarının şehit olduğu haberi yetkililerce verildi. Şehidin baba ocağına Türk bayrağı asıldı. Şehit Uzman Çavuş Mehmet Aykanat'ın bekar olduğu ve 2 yıl önce göreve başladığı öğrenildi.