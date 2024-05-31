Bursa’da iki şüpheli, Osmanlı Devleti'nin ilk hastanesi olan 634 yıllık Yıldırım Darüşşifası’nın kubbesindeki kurşun levhaları sökmek amacıyla çatıya tırmandı. Ancak, gece bekçilerini görünce orada mahsur kaldılar.

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Gece bekçilerinden kaçmaya çalışan şüphelilerden biri, yüksekten atlayarak ayağını kırarken, diğeri korkudan teslim oldu.

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Olay, dün gece saat 01.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Yıldırım Caddesi’nde meydana geldi. Osmanlı Devleti döneminde Yıldırım Beyazıt tarafından inşa edilen 634 yıllık hastanenin kurşun levhalarını çalmak amacıyla harekete geçen Ahmet Ç. ve arkadaşı Şükrü Can Ş., ara sokakta bulunan tarihi binanın çatısına merdivenle tırmandı.

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Hırsızlar, yaklaşık 150 kilo ağırlığındaki kurşun levhaları sökerken, bölgede devriye gezen gece bekçileri tarafından fark edilince paniğe kapıldılar. Ekiplere direnen şüphelilerden Ahmet Ç., yaklaşık 7 metre yükseklikten aşağı atlayarak ayağını kırdı.

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Onu gören arkadaşı ise korkuyla teslim oldu.

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Bekçiler tarafından kıskıvrak yakalanan iki şüpheliden biri hastaneye, diğeri ise karakola götürülürken, olayla ilgili çalışmalar sürüyor.

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Kaynak: İHA