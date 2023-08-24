Balıkesir’in Manyas ilçesi kırsal Eskimanyas mahallesinde bulunan tarihi Osmanlı kalesi ilgi bekliyor.

Manyas’a 10 km. uzaklıkta bulunan kırsal Eskimanyas Mahallesinde Bizanslılar tarafından yapılan kale olarak kullanıldığı bildirilen kalıntılarının büyük bir kısmı ayakta olduğu belirtilirken, 1269 yılında bölgeye Karesi Beyliğinin egemen olduğu, 1345 yılında ise bu bölgenin Osmanlıların yönetimine girdiği ve Osmanlılardan kalma cami, türbe, zaviye, şapel ve hamam kalıntıları bulunduğunu söyleyen Eskimanyas Mahallesi Muhtarı Can Güney, tarihi eserlerin bulunduğu bölgenin Koruma Bölge Kurulunca 2019 yılında korunması gereken kültür Varlığı 1. derece Arkeolojik Sit Alanı ilan edildiğini söylerken, "Bölgemiz de bulunan bu tarihi eserler bugüne kadar yeterince koruma altına alınmadığı için birçok yerleri yıkılmış ve tahrip olmuştur. Özellikle tarihi eser kaçakçıları ve define avcıları tarafından kazılar yapılarak tarih yok edilmek istenmiştir. tarihi mirasımıza sahip çıkmak, ortaya çıkarmak doğal ve kültürel değerlerimizi, ilçemize, ülkemize, insanlığımıza kazandırmak istiyoruz. Mahallemiz bitki örtüsü, orman ve çevre güzelliğini de sayarsak insanlarımızın aileleri ile birlikte tarihi kalıntılar ile doğal güzellikleri birlikte yaşayacaklardır."

Eskimanyas mahallesi halkı ise mahalle dışında bulunan, tarihi kalıntılara gelmek isteyen vatandaşlar için yön levhaları konulmasını, tarihi eserleri bilgilendirmek için bilgilendirme tabelaları konulmasını ve tarihi eser kaçakçıları ve izinsiz kazı yapanlara karşı güvenlik önlemlerinin ilgili kurumlarca alınmasını istedi.