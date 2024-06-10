Tarihe ve Turizme büyük önem veren Bursa Yenişehir Belediyesi, Koyunhisar köyüne önemli bir çalışma yapacak.

Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, "Osmanlıya 26 yıl başkentlik yapmış olan ilçemizin tarihteki yeri ve önemi çok büyüktür. Bizler de bu konuda çalışmalara başladık. Koyunhisar köyümüzde minyatür Osmanlı eserlerinin yer alacağı çalışma yapacağız. Buraya her yerden insanımız gelecek. İlçemizde kuracağımız turizm ofisimizdeki tecrübeli ekipler tarafından Yenişehir tarihinin tanıtımını en iyi şekilde yapmayı planlıyoruz" dedi.

Koyunhisar Köyü muhtarı Türker İleri de, "Osmanlı Devleti’nin beylikten devlete geçiş sürecinin başladığı yer olan Koyunhisar savaşlarının yaşandığı köyümüz tarihi bakımdan büyük bir öneme sahiptir. Aydoğdu Bey, Osmanlı Devletinin kurucusu olan Osman Gazinin yeğenidir. Türbesi köyümüzde yer almaktadır. Köyümüzü ve tarihimizi daha iyi tanıtmak için çalışmalar yapacağız. Belediye Başkanımız Ercan Özel ve Kaymakamımız Mustafa Güney’in bu yönde destekleri sürüyor. Belediyemiz bu konuda önemli çalışmalara imza atacak. Ben kendilerine köyüm ve şahsım adına teşekkür ediyorum" dedi.