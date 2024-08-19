Bilecik’te bulunan 693 yıllık Orhan Gazi İmareti’nin yapı taşları, 1 yıl önce götürüldüğü Şeyh Edebali Türbesi otoparkında terk edildi.

1331-1332 yıllarında kentin güneydoğusundaki ’Eski Bilecik’ bölgesinde Orhan Gazi döneminde yapılan imaret, 2022 yılında bölgede yaşanan son toprak kaymasından sonra yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Tarihi kaynaklarda Murad Hudâvendigâr devrine ait olduğu kaydedilse de Orhan Bey zamanında 732 (1331) yılında yapıldığı kabul edilen Orhan Gazi İmareti, koruma amaçlı yapılan çelik konstrüksiyonlar ayakta duruyordu. İHA’nın 2022 yılında ’Orhan Gazi döneminde yapılan imaret yıkılmak üzere’ başlıklı haberi ardından tarihi imaretin yapı taşları Şeyh Edebali Türbesi yerleşkesi içinde bulunan otopark alanına taşındı.

Vatandaşlar bir an önce tarihi yapısına uygun bir şekilde yapılması istiyor

Hafta sonları özellikle binlerce insanın ziyaret ettiği Osmanlı Devletin kurucusu Osman Gazi’nin kayınpederi devletin manevi kurucu Şeyh Edebali Türbesini ziyaret gelen vatandaşlar etrafı saçla çevrili alanın ne olduğu merak ediyor. Taşların tarihi bir yapıya ait olduğunu öğrenen ziyaretçiler, Osmanlı’nın ilk imareti olan tarihi yapının bir an önce uygun bir şekilde yapılması istiyor.