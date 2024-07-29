Osmangazi Meslek Edindirme Kursları (OSMEK) bünyesinde düzenlenen Resim Kursu’nda eğitim alan kursiyerler, bir yıl boyunca yaptıkları çalışmaları OSMEK Yıl Sonu Resim Sergisi ile sanatseverlerin beğenisine sundu.

Osmangazi Belediyesi, vatandaşların mesleki ve sosyal gelişimine katkı sağlamak amacıyla her yıl ücretsiz olarak Meslek Edindirme Kursları düzenliyor. Bu kapsamda 2023-2024 dönemi sona eren Resim Kursu’nun katılımcıları, yıl boyunca hazırladıkları eserleri sergiledi. Elmasbahçeler Kurs Merkezi’nde eğitim alan 17 kursiyerin çalışmalarından oluşan sergi, Ördekli Kültür Merkezi’nde düzenlendi ve büyük ilgi topladı. Sergide, kursiyerlerin el emeğiyle hazırladığı 95 eser sergilendi.

Serginin açılışına Osmangazi Belediye Meclis Üyesi Özge Kaya, OSMEK eğitmenleri, kursiyerler ve sanatseverler katıldı. Açılış töreninde protokol üyelerinin yaptığı kurdele kesiminin ardından eserler, ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Sergiyi gezen protokol üyeleri, kursiyerlerin yaratıcılığını ve emeğini takdirle karşıladı. Sanatseverlerden tam not alan 95 eser, Osmangazi halkına sanat dolu anlar yaşattı.