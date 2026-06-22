Mudanya, Karacabey ve Gemlik ilçelerinin Marmara Denizi’ne kıyısı bulunan bölgeleri ile İznik Gölü çevresindeki plaj ve kamp alanlarında gerçekleştirilen haziran ayı birinci tur analizlerinin sonuçları açıklandı. Yapılan incelemelerde, plajların genelinde su kalitesinin iyi seviyede olduğu belirlendi.

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından Gemlik’te 8, Mudanya’da 9, Karacabey’de 3 ve İznik Gölü kıyısında 4 olmak üzere toplam 24 plaj ve kamp alanından numune alındı. Analiz sonuçlarına göre 15 plajda değerlerin kılavuz seviyelerin altında kaldığı, 9 plajda ise kılavuz değer ile zorunlu değer aralığında olduğu tespit edildi.

Değerlendirmelerde, sonuçların kılavuz değerlerin altında olması “iyi kalitede su ve girilebilir”, kılavuz değer ile zorunlu değer arasında yer alması “orta kalitede su ve girilebilir”, zorunlu değerlerin üzerinde çıkması ise “kötü kalitede su ve girilemez” şeklinde sınıflandırılıyor.



Bursa'nın "iyi ve orta kalite" deniz suyuna sahip sahil ve plajlar şöyle:

Gemlik: B.B.B. Kumsaz Halk Plajı, Karacaali Gençlik Kampı, Gemsaz Halk Plajlarında ‘iyi kalite su' iken Narlı Halk Plajı, B.B.B. Küçükkumla Halk Plajı, Büyükkumla Halk Plajı, Hasanağa Kadınlar Plajı, B.B.B Kurşunlu Kadınlar Plajı ‘orta kalite su'

Mudanya: B.B.B. Eğerce Halk Plajı, B.B.B. Mesudiye Halk Plajı, Kumyaka Halk Plajı Zeytinbağı Halk Plajı, Coşkunöz Plajı, Burgaz Altınkum Halk Plajı ‘iyi kalite su' iken Altıntaş Halk Plajı, Burgaz Halk Plajı, B.B.B. Eşkel Halk Plajı ‘orta kalite su'

Karacabey: Malkara Halk Plajı, Yeniköy Halk Plajı, Kurşunlu Halk Plajları plajlarında ‘iyi kalite su'

İznik Gölü: Göllüce Halk Plajı, İnciraltı Mevki Halk Plajı, Orhangazi Halk Plajı ‘iyi kalite su' olarak tespit edilirken, Darka Tatil Köyü'nde ‘orta kalite su' olarak belirlendi.